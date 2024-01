Aggredisce ancora la ex compagna: bloccato e denunciato

Sant'Elpidio a Mare (Fermo), 19 gennaio 2024 - Nonostante a suo carico ci fosse un divieto di avvicinamento per precedenti violenze, lui ha invitato la sua ex compagna ad un incontro in una struttura ricettiva e lei ha accettato. L’incontro segreto e finito con una nuova aggressione da parte dell’uomo. Il drammatico episodio si è consumato ieri notte in un B&B di Sant’Elpidio a Mare e ad avere la peggio è stata una 24enne di Civitanova Marche. L’uomo, 40anni di Porto sant’Elpidio, è stato fermato dalla polizia e denunciato per la violazione della misura cautelare e l’aggressione. Per primi sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente bloccato l’uomo, sospettato anche di aver messo a segno un furto in uno chalet della costa. Ed è per questo che è stato preso in consegna dagli uomini della questura di Fermo. Nel corso dell’intervento i poliziotti hanno scoperto che, nonostante un provvedimento restrittivo adottato dal tribunale di Macerata nei confronti del 40enne, lui e lei si erano comunque incontrati. Nel giro di alcuni minuti l’uomo dalle parole è passato ai fatti e in un attimo l’incontro si è trasformato in una vera e propria aggressione.

Il 40enne, come detto, era già destinatario di un provvedimento restrittivo da parte dell’autorità giudiziaria proprio per violenze fisiche nei confronti dell’ex compagna. Sul posto anche i sanitari della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare, ma la ragazza ha rifiutato le cure mediche e il trasporto al pronto soccorso. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi.