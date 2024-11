Aggredisce la compagna, il vicino sente le urla e chiama i carabinieri

Prima la focosa discussione, poi la violenta lite durante la quale ha avuto la peggio lei, che è finita in ospedale a seguito del brutale pestaggio da parte del suo compagno. E’ accaduto ieri pomeriggio al civico 237 di via Giordano Bruno, nel centro della città, proprio il giorno seguente la giornata contro la violenza sulle donne durante la quale tutto il territorio si è mobilitato per lanciare un segnale importante. Segnale che non è stato recepito da un 40enne del posto che, di tutta risposta, si è reso protagonista dell’aggressione nei confronti della compagna 36enne. L’allarme al 112 è scattato poco dopo le 14 quando un vicino di casa della coppia, udite le grida provenienti dall’appartamento dove vivono i protagonisti del drammatico episodio e supponendo ci fosse una lite in corso, ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Sul posto nel giro di pochi minuti sono intervenute due pattuglie dei carabinieri di Porto San Giorgio e del Radiomobile di Fermo, nonché un’ambulanza della Croce Azzurra.

I militari dell’Arma, con non poche difficoltà, hanno riportato la calma per poi affidare alle cure dei sanitari la donna in stato confusionale e con alcune escoriazioni che hanno reso necessario il trasporto al pronto soccorso di Fermo. Anche per l’uomo sono stati fatti intervenire gli operatori della Croce Azzurra per le cure sul posto. Una situazione non nuova racconta chi abita a ridosso nella via e che ora è nelle mani dei carabinieri che dovranno valutare i fatti, senza escludere misure di allontanamento previste dal cosiddetto codice rosso.

Fabio Castori