Aggredisce la compagna per gelosia: denunciato

Ancora due denunce per molestie e aggressioni nel territorio Fermano. Attivato a Pedaso un ‘Codice Rosso’, procedura a tutela delle donne per prevenire fenomeni di violenza di genere. Nei giorni scorsi, durante alcuni controlli pianificati sul territorio da parte dei militari dell’Arma per prevenire e reprimere reati predatori, i carabinieri della Stazione di Pedaso, al termine di accurati accertamenti avviati a seguito di una denuncia, hanno segnalato alla Procura di Fermo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, un giovane albanese che da almeno due anni, mosso dalla gelosia, aveva manifestato ripetuti comportamenti molesti e aggressivi, anche di natura fisica, nei confronti della propria compagna.

Per questo motivo i carabinieri hanno avviato le procedure per l’attivazione del ‘Codice Rosso’.

Una seconda denuncia per lesioni personali aggravate e minaccia è stata effettuata dai carabinieri della Stazione di Servigliano che, al termine di attenta attività investigativa, hanno identificato un 50enne di origini bulgare che nel corso di una lite condominiale con un residente di 64 anni residente a Montappone, aveva colpito il malcapitato con un bastone dopo averlo minacciato. Ad avere la peggio è stato proprio il 64enne che in seguito all’aggressione aveva riportato una contusione al costato con una prognosi di cinque giorni. Nelle settimane passate, a tutela di alcune donne, vittime di violenza domestica, sono state attivati altri quattro ‘Codici Rossi’ nel territorio.

Alessio Carassai