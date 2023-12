Aggredisce a sprangate il fidanzato della sua ex accecato dalla gelosia

Fermo, 9 dicembre 2023 – Un triangolo sentimentale dove si erano intrecciate le storie di lui, lei e l’altro. Un triangolo sentimentale, finito male perché il tradimento era stato scoperto e il fidanzato della ragazza contesa si era presentato armato di spranga e coltello. Solo il tempestivo intervento della polizia aveva impedito che l’aggressione sfociasse in tragedia.

La vicenda è finita davanti al giudice del tribunale di Fermo dove un 30enne incensurato di Porto Sant’Elpidio è comparso per rispondere di lesioni personali, minaccia aggravata e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Al termine del processo il giovane è stato condannato a un anno e due mesi pena sospesa, più un risarcimento provvisionale di 5000 euro. L’episodio si era consumato nel gennaio 2018, quando gli uomini della squadra volanti della questura erano intervenuti a Campiglione di Fermo per una violenta lite tra due persone.

Nel corso delle operazioni di identificazione, i poliziotti si erano resi conto che il dissidio era scaturito per motivi di gelosia nei confronti di una ragazza, che poco prima aveva interrotto il rapporto sentimentale con uno dei due giovani, scegliendo di frequentare il ‘rivale’. La polizia aveva così ricostruito il contesto dello scontro, maturato in una situazione di intrecci amorosi, tradimenti e frequentazioni parallele. Insomma, il classico triangolo "non autorizzato".

In poche parole era accaduto che lei, fidanzata con un giovane di Porto Sant’Elpidio o, aveva nel frattempo conosciuto un altro ragazzo di Fermo e aveva iniziato a frequentarlo. Con il passare dei giorni, delle settimane, se n’era innamorata e aveva deciso di lasciare il vecchio fidanzato. La scoperta della tresca, però, non era stata gradita da chi era stato abbandonato per un altro. Ma la cosa che aveva fatto scoppiare la rabbia, era stata soprattutto quella di averli visti insieme a tarda notte. Così, dopo ore di discussioni telefoniche, i due si erano affrontati e il 30enne di Porto Sant’Elpidio aveva impugnato una spranga per poi aggredire il "rivale".

Lei aveva subito allertato la polizia e il tempestivo intervento degli aveva evitato il peggio, interrompendo il pestaggio prima che degenerasse. Il ragazzo aggredito era finito al pronto soccorso, mentre nel corso degli accertamenti, a conclusione della perquisizione eseguita sul posto, era emerso che l’ex fidanzato di lei nascondeva all’interno della sua auto anche un coltello serramanico. Per tale motivo il 30enne era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per lesioni personali, minaccia grave e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.