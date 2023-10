Aggredita dopo l’uscita di scuola. Coetanea le fa un agguato sul bus. La mamma della 15enne denuncia

Agguato a una ragazzina, presa per i capelli e aggredita da una coetanea alla stazione dei pullman. È quello che denuncia la mamma della 15enne che, a sostegno delle sue parole, ha fornito ai carabinieri anche il video dell’aggressione da parte della baby bulla. L’episodio sarebbe avvenuto all’inizio del mese a Fermo, dove la studentessa, residente vicino Civitanova, frequenta la scuola superiore. All’uscita dalle lezioni, intorno alle 17 la ragazza era andata a prendere il pullman per tornare a casa. Ma lì sarebbe arrivato un gruppo di coetanee e mentre le altre filmavano la scena, una di queste l’avrebbe presa per i capelli e spintonata, facendola cadere malamente a terra. A quel punto la bulla, molto fiera del suo gesto, si sarebbe diretta verso le amiche mostrando la ciocca strappata all’altra e dicendo "Vendo capelli". La 15enne, aiutata da una sua amica, sarebbe riuscita ad allontanarsi e a salire subito sul primo pullman diretto a Civitanova, per sottrarsi a quella furia, e appena raggiunta dalla madre le avrebbe raccontato tutto, ancora sconvolta. Sarebbe stata dunque portata al pronto soccorso, dove i medici le hanno dato una prognosi di sette giorni: la studentessa ha riportato il trauma distrattivo al rachide cervicale, la contusione all’emitorace e le multiple escoriazioni sul corpo. Il giorno seguente, ancora terrorizzata, la ragazzina si è rifiutata di andare a scuola per paura di incontrare di nuovo la bulletta e subire nuove aggressioni. In seguito, alla studentessa via cellulare è arrivato anche un video dell’aggressione subita, video che per altro ha circolato moltissimo tra i giovani del Fermano e della zona di Civitanova, che mostra chiaramente sia l’aggredita che la ragazza che se la sarebbe presa con lei. Il filmato da un lato amplifica il danno causato alla 15enne, dall’altro è una prova utile che è stata messa in mano ai carabinieri di Civitanova. Nei giorni scorsi infatti, assistita dall’avvocato Simone Santoro, la mamma è andata a denunciare quanto accaduto e ora saranno svolte tutte le indagini. Nei mesi scorsi, un altro episodio del genere si era verificato sul lungomare nord di Civitanova; in quel caso più ragazzine se l’erano presa con una coetanea, e anche in quella occasione i cellulari erano scattati per filmare la scena e poi dare il via alla catena delle condivisioni. Anche su quell’episodio è stata presentata la denuncia.