Aggrediti da un pitbull. Cane ucciso, padrona ferita

Mentre era a passeggio con il suo cane una donne viene aggredita da un pitbull, il proprietario del molosso viene segnalato alla Procura delle Repubblica di Fermo per omessa custodia. I fatti risalgono a qualche giorno fa e sono avvenuti nel territorio di Montegiorgio, stando alla ricostruzione dei fatto da parte dei carabinieri forestali di Montegiorgio che dopo le opportune verifiche sono riusciti a risalire all’identità del proprietario del pitbull.

Il molosso sfuggito alla custodia del proprietario ha azzannato prima il cane di piccola taglia, portandolo alla morte. Nel tentativo di soccorrere il suo piccolo cane, anche la proprietaria è rimasta ferita ed è dovuta ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Elpidio a Mare, da dove è stata successivamente dimessa. Per i fatti accertati i militari hanno segnalato il proprietario del Pitbull per omessa custodia e malgoverno di animali, come sancito dall’articolo 672 del Codice penale, alla Procura della Repubblica di Fermo.

Il proprietario del pitbull ora rischia un procedimento penale per lesioni personalisoggetto però a querela di parte.

A tal proposito, i carabinieri forestali ricordano che a prescindere dal tipo di razza e dimensioni dei cani, è importante effettuare una corretta educazione dell’animale per evitare comportamenti aggressivi e adottare le necessarie cautele, quali l’uso del guinzaglio nelle aree urbane ed aperte al pubblico. Una raccomandazione che oltre a prevenire complicazioni evita persino il ferimento degli animali stessi.

Resta inoltre sempre attuale il consiglio a chi decide di prendere un cane in famiglia, di farsi un giro nei tanti rifugi e canili del territorio. Quando si entra in questi luoghi si capisce quanto affetto un animale può regalare, nonostante magari abbia sofferto abbandoni e violenze proprio da parte dell’uomo. Importante, nell’adottare un animale domestico, essere consapevoli dell’impegno che questo comporta.

