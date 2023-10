Aggredito da un tossicodipendente

Un’aggressione in piena regola quella subita da un cittadino, mercoledì sera, alle 21, proprio sotto casa, da parte di un giovane noto tossicodipendente del posto e alla quale hanno assistito due persone rimaste inerti e indifferenti. Il fattaccio, già di per sé inquietante e di indubbia gravità, è avvenuto nel giardino di villa Bernetti (sempre molto discusso per le strane frequentazioni che richiama), dietro il palazzo municipale, con pronto intervento dei carabinieri. Il tutto a due passi da Piazza Garibaldi dove sono frequenti episodi di risse, tafferugli tra giovani per lo più stranieri. Il grave episodio dell’altra sera si aggiunge a un elenco ormai divenuto troppo lungo, rinfocolando discussioni con toni esasperati e stanchi sull’emergenza sicurezza, miste a espressioni di solidarietà verso il malcapitato per il quale la questione vera va al di là dell’aggressione, e sta in un malessere diffuso che va compreso e gestito. Condanna il gesto ed è solidale con l’aggredito, l’ex sindaco Nazareno Franchellucci che si rivolge agli amministratori: "In campagna elettorale sbandieravate come primo punto la sicurezza: cosa state facendo, oltre a organizzare feste e istituire consulte per accontentare persone a voi vicine? La ‘filiera istituzionale’ ci avrebbe aiutato, ma che sta facendo il governo per la repressione dei reati minori, l’implementazione dei poteri e la tutela delle forze dell’ordine contro la microcriminalità che mina la sicurezza urbana? E cosa sta facendo la Regione per questa città?". "Non sottovalutiamo affatto le criticità, né episodi preoccupanti come l’aggressione del nostro concittadino cui abbiamo espresso solidarietà" dice il sindaco Ciarpella, che elenca cosa sta facendo e si propone di fare il Comune: potenziamento della videosorveglianza (15mila euro per una nuova telecamera in via dei Mille e l’efficientamento di quelle presenti in via Marina, via Milano, Fonte di Mare, rotonda sul lungomare Trieste e piazza Garibaldi); rinnovo fino al 31 dicembre del contratto a due agenti di polizia locale stagionali; nel prossimo bilancio di previsione saranno inseriti interventi più strutturali: telecamere a villa Bernetti e aumento della pubblica illuminazione. "Stiamo valutando con la Polizia locale ordinanze ad hoc per l’area del centro e di piazza Garibaldi e la creazione di un nucleo investigativo specifico per prevenire situazioni di illegalità. E proseguiamo il proficuo e fattivo confronto che già c’è con le autorità di pubblica sicurezza che sta portando a operazioni interforze e a una assidua presenza delle forze dell’ordine".

Marisa Colibazzi