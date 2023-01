Aggressione a Fermo: regolamento di conti al bar finisce a coltellate

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 (foto d'archivio)

Fermo, 9 gennaio 2023 - Aveva ferito un marocchino a coltellate e a colpi di collo di bottiglia durante un regolamento di conti. Per questo motivo un tunisino di 39 anni è finito alla sbarra. Il nordafricano, al termine del processo, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione per lesioni personali aggravate e minacce.



Il fatto di sangue si era consumato a Lido Tre Archi quando la vittima dell’aggressione, un 40enne magrebino, per motivi legati al controllo dello spaccio di stupefacenti, era stata brutalmente accoltellata e colpita con un collo di bottiglia. Era da poco passata l’una quando l’autore dell’aggressione, in prenda ai fumi dell’alcol, aveva iniziato a discutere con il marocchino all’interno di un bar per questioni legate a vecchi conti in sospeso. Poco dopo, all’uscita dal locale, c’era stato un vero e proprio agguato: il tunisino, armato di coltello e collo di bottiglia rotto, si era scagliato contro il suo rivale e, nonostante il tentativo di difendersi da parte della vittima, lo aveva colpito ripetutamente al volto, alla testa e al braccio, per poi scappare senza lasciare traccia.

Le grida della vittima avevano attirato l’attenzione dei passanti che avevano immediatamente lanciato l’allarme. Sul luogo del fatto di sangue erano immediatamente intervenuti gli uomini della polizia di Fermo, che avevano raggiunto un’attività commerciale, dove aveva trovato rifugio la vittima, ferita gravemente in diverse parti del corpo. Poco dopo erano giunti anche i sanitari del 118, che, dopo le prime cure sul posto, avevano condotto il marocchino al pronto soccorso. Qui i medici gli avevano riscontrato ferite da arma da taglio piuttosto profonde, che avevano avuto bisogno di diversi punti di sutura. L’uomo era poi rimasto in osservazione tutta la notte. Gli investigatori della questura avevano subito avviato le indagini e, attraverso le testimonianze raccolte e le immagini della videosorveglianza, erano riusciti a dare un nome e un volto all’autore della barbara aggressione, ovvero il 39enne tunisino che, dopo esser stato rinviato a giudizio, è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo per poi essere condannato.