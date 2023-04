Aggressione con calci e pugni: condannato

Dopo averlo avvicinato, lo aveva aggredito con calci, pugni e colli di bottiglia, fino a farlo finire in ospedale. Per questo motivo, l’autore del violento episodio, un 20enne di Porto Sant’Elpidio, è stato processato con rito abbreviato ed è stato condannato a un anno e due mesi per lesioni aggravate. Il fatto si era verificato nel marzo 2021 nel centro di Porto Sant’Elpidio. Allertata dai residenti che avevano assistito alla rissa, sul posto era intervenuta la polizia che, però, non aveva riscontrato la presenza di persone coinvolte nel violento litigio, ma solo tracce costituite da numerosi cocci di bottiglie di birra sull’asfalto. Gli agenti avevano acquisito le prime testimonianze e ogni elemento – abbigliamento, caratteristiche fisiche, direzione di fuga – relativo ai soggetti che avevano preso parte allo scontro. Subito dopo, i poliziotti avevano perlustrato ad ampio raggio le vie intorno alla piazza, rintracciando un 30enne nordafricano - con un abbigliamento corrispondente a quello segnalato dai testimoni - che presentava evidenti lesioni. Il giovane, con in mano una bottiglia di birra, aveva vistose tumefazioni, ecchimosi sul volto ed evidenti ferite con tracce di sangue sugli arti superiori e inferiori. Immediatamente era stato richiesto l’intervento dei sanitari, che lo avevano trasportato al pronto soccorso, dove, dopo essere stato curato, gli era stata data una prognosi di 15 giorni. Le indagini successive hanno permesso di ricostruire con esattezza l’accaduto.

fab. cast.