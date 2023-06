Aggressione contro clienti e barista, scattano tre avvisi orali e un daspo Willy

Il questore ha emesso tre avvisi orali e un provvedimento di divieto di accesso a locali pubblici, il cosiddetto daspo Willy. I primi tre provvedimenti sono stati eseguiti su proposta dei carabinieri ad altrettanti pluripregiudicati dell’entroterra fermano affinché si astengano per il futuro dalla commissione di ulteriori reati. L’avviso orale costituisce il primo step dei provvedimenti di prevenzione previsti dalla normativa antimafia e prevede un forte richiamo del questore. Il daspo Willy è stato irrogato dal questore, sempre su proposta dei carabinieri, al fine di contenere i comportamenti aggressivi di un albanese che in più occasioni aveva aggredito, in stato di alterazione alcolica, gli avventori di alcuni bar del centro di Pedaso arrivando, in una occasione, a minacciare pesantemente, con l’ausilio di un’arma bianca, un esercente. in quest’ultima occasione l’intervento di una pattuglia dei carabinieri aveva evitato guai peggiori. Mentre il daspo sportivo mira a limitare gli episodi di violenza in occasione di eventi sportivi, in particolare partite di calcio, il divieto di accesso a locali pubblici, conosciuto come daspo Willy, è stato introdotto da alcuni anni dopo la morte a seguito di una violenta aggressione avvenuta a Colleferro che provocò la morte del giovane Willy Monteiro Duarte. Il provvedimento è stato limitato alla fascia oraria compresa tra le 20 e le 2.