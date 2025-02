Aggressione in pieno giorno. Si scaglia sull’amante della moglie

Insospettito di non aver trovato al suo rientro la moglie in casa. E’ uscito per andare a cercarla e quel tarlo, che aveva in testa da settimane, ovvero che lei lo tradisse, è diventato realtà quando l’ha sorpresa appartata con un giovane.

A quel punto, colto da un raptus, ha aggredito l’amante della moglie e solo l’intervento della polizia è riuscito a placare l’ira del marito tradito. Protagonisti della vicenda lui, un 30enne, lei, una 28enne, entrambi di origini albanesi e l’altro, un giovane sangiorgese. L’episodio si è verificato l’altro ieri pomeriggio e si è snodato tra piazza Gaslini e via Verdi. Erano da poco passate le 19 quando il 30enne albanese ha avvistato in piazza Gaslini la moglie insieme al suo presunto giovane amante in atteggiamenti piuttosto confidenziali.

A quel punto, in preda alla rabbia, si è diretto verso i due e, dopo una violenta discussione, si è scagliato contro il giovane sangiorgese che stava cercando di spiegare che si trattava di un equivoco.

La spiegazione, purtroppo non ha convinto il marito tradito, che ha sferrato diversi pugni in faccia al suo rivale in amore. Un passante, attirato dalle grida, ha subito allertato il numero unico di emergenza e sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della squadra volante della questura di Fermo, che hanno cercato di bloccare il 30enne albanese.

L’uomo ha reagito violentemente ed è riuscito a raggiungere via Verdi dove è stato definitivamente neutralizzato e ammanettato dai poliziotti intervenuti. Durante la violenta colluttazione, il marito tradito ha accusato un malore ed è stato necessario l’intervento dei sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio che, dopo i primi soccorsi sul posto, hanno trasportato il 30enne albanese al pronto soccorso di Fermo, dove è stato sedato e sottoposto agli esami di rito. Il giovane sangiorgese è stato invece medicato sul posto e per lui non è stato necessario il ricovero in ospedale. Per l’aggressore è scattata quindi la denuncia per i reati i potizzati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Fabio Castori