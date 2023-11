Aggressione in strada, giovane a processo

L’aveva non solo minacciata, ma anche aggredita e non contento le aveva danneggiato l’auto durante un diverbio per ragioni di circolazione stradale e per questo motivo finirà sotto processo. Si tratta di un 30 enne di Monterubbiano che è stato rinviato a giudizio per minaccia, violenza privata e danneggiamento.

Il fatto risale al dicembre scorso quando i carabinieri di Fermo, al termine di rapide indagini scaturite dalla denuncia di una donna che aveva raccontato di essere stata aggredita e minacciata da uno sconosciuto nel corso di un diverbio per ragioni di circolazione stradale, avevano identificato e denunciato il giovane di Monterubbiano.

L’automobilista, qualche giorno prima, proprio a Monterubbiano, si era posto al centro della carreggiata bloccando improvvisamente la marcia alla donna che aveva poi sporto denuncia e che, in quella circostanza, stava percorrendo quel tragitto.

Il giovane aveva inveito contro di lei strappandole gli occhiali e colpendo con un calcio lo specchietto laterale del veicolo della donna, rompendolo.

Il ragazzo, in stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuto all’assunzione di alcool, aveva anche minacciato la malcapitata, costringendola ad invertire la marcia per allontanarsi.