Ago per neonati, un dispositivo per trovare prima le vene dei piccoli

La storia di un bimbo che ha sofferto è all’origine della nascita de Gli angeli dell’Aurora, un’associazione di volontariato che vuole sostenere il lavoro dei pediatri. Ieri la prima importante donazione al reparto pediatrico del Murri, un’apparecchiatura del valore di oltre mille e 500 euro per rendere la vita più semplice e meno dolorosa per i piccoli ricoverati. Il presidente dell’associazione è Stefano Achilli che racconta: "Mio nipote ha avuto una pessima esperienza con la pediatria del Policlinico di Milano, si è salvato per miracolo ma ha sofferto per molti giorni e ha subito cinque interventi. Nel ricordo di quei giorni per noi dolorosissimi, abbiamo fatto nascere l’associazione che si propone di sostenere i pediatri, valorizzare il lavoro dei pediatri di libera scelta e potenziare gli interventi dei medici specialisti in ospedale".

"Voglio ringraziare di cuore, a nome della direzione generale e dell’Ast tutta, l’associazione Gli Angeli dell’Aurora OdV per averci donato questa apparecchiatura che è assolutamente utile e va anche nella direzione della mitigazione del rischio". Con queste parole, il direttore del Governo clinico e Rischio clinico dell’Azienda sanitaria territoriale di Fermo, Andrea Vesprini, ha dato il benvenuto nella Pediatria dell’ospedale Murri di Fermo ai rappresentanti dell’associazione che hanno donato al reparto un transilluminatore per accesso vascolare neonatale. Si tratta di un dispositivo medico utilizzato per visualizzare le vene nei neonati (soprattutto nei prematuri o nei neonati di basso peso), al fine di facilitare l’accesso di un ago o di un catetere endovenoso e aiutare a ridurre il dolore della procedura. Oltre al direttore Vesprini, erano presenti il direttore del Dipartimento materno-infantile e del reparto di Ginecologia, Alberto Maria Scartozzi, Fabrizio Santillo in rappresentanza della Direzione medico-ospedaliera, la funzione organizzativa del Dipartimento materno-infantile e della Ginecologia, Lucia Ercoli e, Veronica Albano, direttore della Uoc Pediatria che, accompagnata dalla sua funzione organizzativa, Pamela Cicchiné, e dal personale del reparto, ha dichiarato: "Ringrazio davvero Gli Angeli dell’Aurora perché il loro donare alleggerisce il loro ma anche il nostro cuore. L’aiutarsi è l’unico modo per svolgere al meglio un compito impegnativo nel supportare l’area pediatrica. Avere a fianco così tante spalle mi fa veramente piacere".

"Abbiamo creato dei percorsi prioritari per i piccoli, come nel caso dell’accesso in Pronto soccorso. L’Osservazione Breve viene fatta direttamente in reparto per rendere l’ambiente più confortevole proprio per i più piccoli. E’ stato anche implementato sensibilmente il numero dei pediatri. In reparto abbiamo una guida lungimirante e sensibile. L’Azienda - ha aggiunto Vesprini - sta facendo tutto quanto è nelle sue disponibilità per offrire la migliore assistenza ai bambini, con un approccio altamente professionale e gentile". Ha concluso Stefano Achilli: "Per qualunque tipo di iniziativa che l’Ast vorrà intraprendere e che riguarda proprio l’approccio emotivo al paziente, noi ci saremo, sempre".