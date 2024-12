Agostini al Pd fa infuriare la lista:: "Scelta che non condividiamo"

La lista ’Porto San Giorgio Bene Comune’ interviene in merito alla decisione del suo consigliere comunale Emiliano Agostini di aderire al PD; una decisione che lascia la lista senza rappresentanza consiliare. "Riteniamo tale scelta non condivisibile venendo meno l’impegno preso con gli elettori, ma non possiamo che prenderne atto. Porto San Giorgio Bene Comune continuerà a monitorare l’operato di questa amministrazione nell’attesa che tornino in primo piano i veri problemi di questa cittadina e di chi la abita. E’ necessario riportare l’attenzione sui problemi della vivibilità, del calo dei residenti effettivi, dei costi degli eventi mordi e fuggi sempre più sulle spalle dei soli residenti, della viabilità, di una manutenzione del verde che sia di qualità e della cura del territorio. A Porto San Giorgio continuano le capitozzature e gli abbattimenti inspiegabili, mentre le nuove piante sono lasciate a se stesse. Al verde e la sua gestione sono da imputare tanto le isole di calore estive che gli smottamenti di cui la città è spesso vittima, da parte della politica non vi è una minima presa di coscienza: la destra si oppone e cavalca il negazionismo climatico, ma il partito di cui Agostini fa ora parte si professa ambientalista ma poi vota con la destra in parlamento una liberatoria devastante, come il decreto Salva Milano, che avrà presto effetti anche a Porto San Giorgio, per la felicità dei soliti speculatori. Crediamo vivamente – chiudono dalla lista – che un altro modello di città sia possibile, che scelte diverse possono essere effettuate per il bene di tutti e non dei soliti".