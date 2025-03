"Agosto si lavora, ma poi si fa fatica"

Non vede ancora segnali di bella stagione Massimo Cocci, per ora è il tempo dell’attesa, di un lavoro nei locali che si fa resistenza, aspettando agosto: "Io poi lavoro in un bar che non è sul lungomare, durante l’estate tutto si sposta negli chalet. Certo, ad agosto c’è da fare per tutti ma il resto dell’anno si fa fatica. Non resta che puntare sulla qualità, tenere sempre alto il livello anche quando costa sacrifici e impegno, e sperare che arrivino tempi migliori. Su turismo e voglia di spendere incidono anche situazioni internazionali più grandi di noi, Fermo si conferma un posto bello ma il movimento si riduce sempre di più durante l’anno e con il solo mese di agosto non si risolve granché".