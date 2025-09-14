Agressioni e minacce contro la ex

Dopo la fine del loro rapporto coniugale aveva iniziato a vessarla con violenze di ogni genere, sottoponendola in continuazione a comportamenti molesti e di aggressione fisica. Atti persecutori quotidiani sfociati in episodi di percosse e minacce di morte che avevano fatto finire nei guai un 50enne di Pedaso. L’uomo è comparso davanti la giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, è stato condannato a due anni e quattro mesi per i reati di stalking e lesioni personali. L’incubo, per una donna di Pedaso, era terminato quando i carabinieri del posto, avevano concluso gli accertamenti avviati a seguito di una querela formale della vittima che aveva portato alla denuncia alla competente autorità giudiziaria dell’ex marito, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di atti persecutori e lesioni personali. La donna aveva riferito agli inquirenti che l’ex coniuge, nonostante non vivesse più con lei, aveva iniziato a vessarla con violenze di natura psicologica a partire dal mese di giugno 2022, sottoponendola quotidianamente a comportamenti molesti e aggressivi, inclusi episodi di aggressione fisica. Questi atti persecutori erano sfociati in episodi di percosse e minacce di morte, mai precedentemente denunciati, culminando con la richiesta di intervento da parte dei militari dell’Arma presso il domicilio della donna. Intervento che era stato tempestivo e che probabilmente aveva evitato conseguenze peggiori per la vittima. I carabinieri di Pedaso, agendo in tempi brevi, avevano attivato il codice rosso in risposta a quella segnalazione e avevano collaborato attivamente con l’autorità giudiziaria per condurre indagini approfondite sul caso. In questo caso la denuncia di atti persecutori ha rappresentato un passo significativo nella lotta contro la violenza domestica e psicologica.

f.c.