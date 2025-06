"Agricoltore morto a Petritoli sotto il trattore, facciamo applicare la normativa"

Confcommercio Federacma intervienesull’incidente mortale di sabato nelle campagne di Petritoli, dove ha perso la vita Mark Johannes Wilhelmus Lagermann, l’olandese di 52 anni travolto dal trattore che stava manovrando. Federacma esprime cordoglio alla famiglia dell’uomo che si era trasferito nelle Marche insieme alla moglie per iniziare una nuova vita dedicata all’agricoltura e all’accoglienza, ricordando che tragedie simili non sono eventi imprevedibili, ma il frutto amaro di decenni di ritardi nella normativa per la messa in sicurezza dei mezzi agricoli. "Questa morte ci colpisce nel profondo – dichiara Andrea Borio, presidente Federacma – perché riguarda un giovane agricoltore che aveva scelto di investire nella terra. Ancora una volta, un mezzo agricolo privo di dispositivi di protezione si trasforma in una trappola mortale. È inaccettabile che il nostro Paese, nel 2025, non sia ancora riuscito a rendere operativa la revisione obbligatoria prevista per legge dal 2015". Federacma ricorda che oltre cento agricoltori ogni anno muiono in Italia a causa del ribaltamento dei trattori. "Un numero spaventoso, la normativa c’è – conclude – ma manca il decreto attuativo senza il quale non si può avviare alcuna revisione, né si possono salvare vite. È tempo che le istituzioni dimostrino coraggio e responsabilità".