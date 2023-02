Per ottenere grandi quantità di prodotti, oggi si ricorre all’agricoltura intensiva e agli Ogm. I terreni vengono trattati con fertilizzanti e sostanze chimiche che impediscono lo sviluppo di microfunghi, utili per l’equilibrio dell’ambiente. L’agricoltura moderna sta portando all’esaurimento delle risorse naturali, alla distruzione della vegetazione e della fauna ad un aumento energetico e ad emissioni tossiche. Un’alternativa per preservare la nostra salute è l’agricoltura sostenibile e responsabile perché noi ‘siamo ciò che mangiamo’. Negli ultimi tempi i consumatori sono diventati più critici e scelgono meno cibo spazzatura e più prodotti a Km 0 da agricoltura biologica. La capacità della nuova Politica Agricola Comune (Pac) è diventata ormai un elemento fondamentale di sostegno al settore. La Pac ricopre un ruolo che le politiche ambientali lasciano scoperto. L’accordo si pone l’obiettivo di integrare le misure agro-ambientali con altre misure come la protezione del suolo e delle acque. L’area interessata dall’accordo è anche la Valdaso, un vasto territorio che si apre al centro del Piceno, lungo il corso del fiume Aso, dalle sorgenti dei Monti Sibillini fino alla costa e si divide tra la provincia di Ascoli Piceno e quella di Fermo. L’obiettivo principale è di raggiungere in sette anni la riduzione degli impieghi di macroelementi. Uno dei modi per preservare la biodiversità è costituito dalle ‘banche del seme’, dove vengono conservati i semi delle varie specie vegetali. ‘Se l’uomo sputa sul suolo, sputa su se stesso, ciò che accade alla Terra accade ai figli della Terra. Non è l’uomo che ha tessuto la ragnatela della vita; lui ne è solo un figlio. Ciò che fa alla ragnatela lo fa a se stesso’. Questa massima del Capo Seattle, uno degli ultimi capitribù nativi americani, risale al 1853, ma è sempre valida, ancor più oggi.

Classe I C