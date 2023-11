Agricoltura, musei, archeologia e turismo: i Comuni fanno squadra

Comuni in rete per promuovere aggregazione culturale valorizzando il patrimonio dei singoli luoghi che insieme raccontano la storia di un territorio mirando a nuove prospettive di sviluppo. Si potrebbe sintetizzare così il principio del progetto ‘Amati. Agricoltura, musei, archeologia e turismo, insieme’ presentato al teatro di Campofilone, alla presenza di numerose autorità tra cui l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi. ‘Amati’ è una delle sette aggregazioni culturali sostenute dalla Regione Marche, che per la Valdaso ha riconosciuto il progetto redatto dall’Unione Comuni Valdaso con la collaborazione dell’Ecomuseo (della Valle dell’Aso) ed il coinvolgimento dei cinque Comuni membri dell’Unione che sono Altidona, Campofilone, Moresco, Monterubbiano e Lapedona a cui si aggiungono due Comuni extra Unione: Carassai e Belmonte Piceno. Scopo del progetto, è quello di mettere in rete istituti, musei, luoghi e siti storici culturali di ogni Comune, ai fini di una programmazione calendarizzata di eventi promossi con l’obiettivo di valorizzare capillarmente sul territorio, il patrimonio storico creando aggregazione, socialità, continuità in rinnovati stimoli di interesse basati su conoscenza, confronto e condivisione. A tirare le fila dell’organizzazione, Alessandra Tomassetti una delle sette nuove figure professionali di ‘direttrice di rete’, create e sostenute dalla Regione Marche per lo svolgimento dello specifico ruolo. "Abbiamo creduto e investito negli obiettivi della promozione integrata dei luoghi di cultura – commenta l’assessore Biondi – al punto di essere tra le prime regioni d’Italia ad aver istituto il progetto di rete e la nuova figura del ‘direttore di rete’ tanto da essere attenzionati dall’Icom e divenire un punto di riferimento per altre regioni d’Italia". Presentato il logo ‘Amati’ realizzato dagli studenti del Preziotti Licini, illustrato dalla docente universitaria Francesca Coltrinari.

Paola Pieragostini