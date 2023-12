‘Agricoltura organica e rigenerativa’, Pezzani: "Un nuovo approccio"

Il progetto dal titolo ‘Agricoltura organica e rigenerativa delle Marche’ ha preso il via a Valmir di Petritoli, dove per due giorni si sono tenute lezioni teorico pratiche, rivolte alle persone e agricoltori del territorio. L’appuntamento rientra nel progetto più grande dei Borghi Maestri (finanziato con fondi Pnrr) ed è stato realizzato da Deafal in collaborazione con il Comune di Petritoli e di Monte Vidon Combatte. Il corso si è aperto con il dibattito e confronto sull’agricoltura rigenerativa, rimarcando specificatamente il valore di questa tipologia di approccio alla pratiche agricole nel rispetto della natura. "Ci siamo poi dedicati – spiegano gli organizzatori – al suolo, cioè all’entità da cui tutto ha inizio. Ospitati da un’azienda agricola locale, ci siamo focalizzati sulla metodologia che porta a reintrodurre e stimolare la vita del suolo, utilizzando le risorse a disposizione in azienda per preparare accumulatori di microrganismi, bio fertilizzanti e compost". La ‘due giorni’ si è rivelata una preziosa occasione di incontro e confronto sul rispetto della natura, che ha coinvolto numerose persone e che mira all’acquisizione di una maggior consapevolezza del rispetto del suolo e dei frutti che esso dona al patrimonio umano che lo abita in ogni tempo. "Il grande progetto Borghi Maestri oltre alla promozione culturale, comprende anche il tema dell’agricoltura organica e rigenerativa – commenta il sindaco Luca Pezzani –. Il progetto era partito a giugno con gli incontri nelle scuole di Petritoli e con la comunità del Comune di Monte Vidon Combatte. Nello specifico – prosegue Pezzani – con i corsi teorico pratici sull’Agricoltura organica e rigenerativa organizzati dal partner del progetto Deafal, è stata promossa la conoscenza di un nuovo modo di concepire e fare agricoltura che coniuga la storia delle pratiche tradizionali a conoscenze scientifiche all’avanguardia. Un sistema – conclude – che propone una nuovo approccio nel fare agricoltura, promosso nel nostro territorio, ovviamente vocato all’agricoltura stessa".

Paola Pieragostini