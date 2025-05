"Agricoltura pilastro delle aree interne"

"I giovani sono la chiave del rilancio dell’agricoltura nelle aree interne". E’ la voce di Gian Luigi Silvestri, neo presidente Copagri Marche, consolidata realtà di tutela e assistenza del settore agricolo, che nelle Marche rappresenta oltre 5mila aziende attraverso sedi dislocate in ogni provincia. 49enne originario del reatino, con esperienza in diversi ambiti professionali, Silvestri vive tra Pedaso e Montemonaco, dove tocca con mano la realtà difficile ma fertile delle aree interne, da farne il principio di Copagri Marche, riconducibile alla valorizzazione delle ricchezza territoriale e del patrimonio umano che abita la montagna.

Presidente Silvestri, qual è l’obiettivo di Copagri Marche? "Rendere l’agricoltura un pilastro stabile di crescita e occupazione per le aree interne".

‘Giovani, agricoltura e opportunità’ è il convegno organizzato da Copagri (oggi alle 16 nella sala consiliare del Comune di Comunanza). Qual è il primo messaggio da lanciare? "E’ tutto nel rapporto esistente tra aree interne e giovani. Le aree interne non sono luoghi da abbandonare, ma da riscoprire e valorizzare. I giovani sono la chiave di questo cambiamento e noi abbiamo il dovere di sostenerli".

Qual è il punto di svolta per trasformare le difficoltà delle aree interne in opportunità di crescita? "Iniziare a costruire un modello concreto di sviluppo sostenibile fondato su innovazione, agricoltura e valorizzazione del territorio".

Le nuove generazioni sono al centro della sua visione. Cosa serve per convincere un giovane a restare o investire nelle aree interne? "Progetti reali di collaborazione tra istituzioni e associazioni. Oltre al contributo iniziale, il sostegno deve essere continuativo attraverso incentivi per investimenti e misure che rendano l’agricoltura competitiva e redditizia".

In tal senso Copagri è impegnata nel rafforzamento del dialogo con le istituzioni. Giusto? "Le azioni politiche sono fondamentali. L’assessore regionale Antonini sta lavorando con grande attenzione e la legge dell’onorevole Carloni sui giovani in agricoltura è un passo importante. Due milioni di euro stanziati per il rimboschimento di castagni, dimostrano che c’è una visione strategica delle aree interne su cui possiamo e dobbiamo credere".

Come, Copagri Marche intendete tradurre questi impegni in azioni concrete? "Nell’offerta di conoscenza, formazione e consulenza, favorendo l’accesso al credito, promuovendo l’agricoltura biologica, la sostenibilità ambientale. Sostenendo chi crede e investe in questi territori".

Quali settori possono trainare l’occupazione giovanile nelle aree interne? "Le filiere locali (patate, castagne, legumi, legno) sono motori economici importanti, il turismo sostenibile e l’innovazione digitale".

Quali traguardi si pone Copagri per far sì che l’agricoltura diventi un motore di sviluppo nei territori più fragili delle Marche? "Partiamo dal presupposto che gli agricoltori sono ‘custodi del territorio’. Da qui, puntiamo alla tutela ambientale, al rafforzamento delle filiere locali, sull’innovazione tecnologica, senza dimenticare il potenziamento di settori strategici come l’apicoltura e soprattutto senza dimenticare che il lavoro quotidiano degli agricoltori di oggi, è l’esempio per il futuro dell’agricoltura che è nelle mani dei giovani".

Paola Pieragostini