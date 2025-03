Agricoltura, turismo, imprese. Tutto pronto per Tipicità: una due giorni per il territorio

Al Fermo Forum, in via Giovanni Agnelli si celebra dal 7 al 9 marzo la trentatreesima edizione di Tipicità Festival, vetrina delle eccellenze marchigiane, che unisce agricoltura, turismo, cultura, imprese, unicità del territorio: ’Connessioni’ è il tema del 2025. Venerdì i quattro Rettori degli atenei marchigiani e l’assessore regionale Chiara Biondi si confronteranno sul ruolo della formazione come motore di crescita e benessere. A partire da questo incontro, il tema delle ’connessioni’ si articolerà all’interno del palinsesto con una serie di focus mirati. Sabato alle 17 e 30, la giornalista Rai Benedetta Rinaldi guiderà un confronto tra Stefano Belardinelli (Contram), Giordano Sanchioni (Edustar) e Sara Sestili (Fìdoka). Visioni di imprenditori che guardano al futuro del territorio. In tale contesto si inserisce anche, il 9 Marzo, alle ore 10, presso la sala Raffaello, il forum Radici ed Ali. Promotori dell’iniziativa sono: Marzia Marchionni ed il presidente Stefano Bizzarri; è organizzata dal Rotary Club di Fermo, dell’Alto Fermano Sibillini, di Civitanova, Montegranaro, Porto San Giorgio; è patrocinata dal Distretto 2090 e dal Comune di Fermo. E ancora, Rocco Siffredi sarà l’atteso ospite della Fondazione Marche Cultura – Film Commission alla XXXIII edizione del Festival Tipicità, domenica alle 16, a Fermo per l’incontro pubblico ‘Cinema, OnlyFans e i pericoli della rete: incontro con Rocco Siffredi’. Un tema sociale importante di grande attualità che fa anche da sfondo a ’Blue’ il nuovo film che da qualche giorno si sta girando nelle Marche in cui Siffredi appare nel cast, prodotto dalla Camaleo e tra i vincitori del bando a sostegno delle produzioni audiovisive 2024 della Marche Film Commission. "Con l’inizio delle riprese del film ‘Blue’ vogliamo sottolineare l’importanza del cinema non solo come forma di intrattenimento, ma anche come potente mezzo per trasmettere messaggi significativi e socialmente rilevanti – ha dichiarato Andrea Agostini Presidente di Fondazione Marche Cultura –. A Tipicità si proporrà un viaggio nel mondo sotterraneo dell’audace piattaforma senza censure, per svelarne i pericoli, condotto dallo stesso Agostini che vedrà protagonista Rocco Siffredi insieme all’attrice Alexia Cozzi, alla regista del film Blue Eleonora Puglia e ad un responsabile del centro operativo per la sicurezza cibernetica delle Marche.