AI, come orientarsi tra rischi e benefici

Oggi, uno dei temi più discussi è l’Intelligenza Artificiale. A scuola abbiamo deciso di averne un’idea più chiara: l’IA è definita come la capacità di un sistema informatico, attraverso la creazione e l’applicazione di algoritmi integrati in un ambiente di calcolo dinamico, di eseguire compiti che richiedono intelligenza umana, come il riconoscimento di schemi, la pianificazione, il ragionamento probabilistico, il linguaggio e la percezione sensoriale. Purtroppo presenta sia pro che contro. Tra gli aspetti positivi ricordiamo che l’IA consente di automatizzare compiti ripetitivi, liberando tempo prezioso.

Grazie alla capacità di elaborazione dei dati in tempo reale, può eseguire analisi complesse con una precisione e una velocità che superano le capacità umane; spinge avanti i confini della ricerca scientifica e tecnologica portando a nuove scoperte e soluzioni. Infine i suoi sistemi possono adattarsi alle preferenze e ai comportamenti individuali, offrendo esperienze personalizzate nei settori del marketing, dell’e-commerce e dell’intrattenimento. L’IA può rispondere a qualsiasi domanda, analizzare immagini e suoni, diagnosticare malattie e suggerire cure, consente il riconoscimento facciale o la ricostruzione in forma vocale del pensiero delle persone con grave disabilità nella comunicazione. Ma l’automazione guidata dall’IA potrebbe portare alla perdita di posti di lavoro in settori tradizionali, creando disparità economica e sociale; si potrebbe mettere a rischio la privacy dei dati personali; una dipendenza eccessiva dall’IA potrebbe rendere le persone vulnerabili ad attacchi informatici. Risultando fondamentale bilanciare gli aspetti positivi e negativi un comitato presieduto dalla vicepresidente della Camera Ascani ha dato il via a delle audizioni per regolamentare gli algoritmi e trovare il giusto equilibrio tra ricerca, sviluppo e prevenzione di abusi e pericoli per la sicurezza dei cittadini. Citando la poetessa premio Nobel Szynborska, per la nostra diversità e complessità "a noi resta negata l’idiozia della perfezione".

Classe II B