Ai domiciari: trovato alla stazione

Viola la misura di sorveglianza a cui era sottoposto, viene trovato con un coltello a serramanico e la polizia lo arresta. In manette è finito un 52enne di Sant’Elpidio a Mare che, a maggio scorso, era stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare con la prescrizione di allontanarsi dal proprio domicilio solo in alcuni giorni della settimana, per far fronte alle sue esigenze di vita. I poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nell’ambito dei quotidiani e capillari servizi di controllo del territorio, lo hanno rintracciato, nel primo pomeriggio di giovedì scorso, nel comune rivierasco di Porto Sant’Elpidio, precisamente nei pressi della stazione ferroviaria. L’uomo, insofferente alla misura, si era già reso responsabile in passato di evasione, in quanto il provvedimento in questione era stato emesso a parziale modifica di un altro preesistente, che il 52enne era già stato sorpreso a trasgredire nel giugno scorso.