Ai giardini di Monte Urano torna la festa di pizza e birra

Torna protagonista anche quest’anno la Festa della Pizza e della Birra nel cuore del centro storico, presso i Giardini Pubblici con quattro giorni di pizza fragrante, birre artigianali, musica dal vivo e tanto altro ancora. Stand gastronomici che hanno preso il via giovedì alle ore 18 con due giorni che hanno fatto registrare un ottimo riscontro di partecipazione in un evento che ha il patrocinio del Comune di Monte Urano e rientra nel circuito del Pizza Pazza Tour, portando in tavola la classica pizza al piatto e quella in versione gourmet rigorosamente cotta a legna.

Giovedì la serata è stata allietata dai Three Mix con la loro musica dal vivo mentre ieri sera è stato protagonista la musica rock con i Vasco Live; stasera invece spazio alla dance night sotto le stelle con Dj Stensville mentre il tutto si chiuderà domani con i sapori della tradizione con il menù di Zio Peppone e una serata tutta da cantare con l’Omaggio in musica Franco Califano.

Non solo tanto gusto ma spazio anche per i bambini: oggi e domani sempre alle ore 15 per i piccoli sono in programma i corsi di baby pizzaiolo con cibo, musica e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insomma Baby Pizzaioli per un giorno con la possibilità dunque per tutti di mettere le "mani in pasta" e capire come nasce e come si crea quel gusto speciale che è da sempre apprezzato da tutti quanti senza alcuna distinzione di età.

La conferma di un appuntamento di successo nel cuore del centro storico cittadino.