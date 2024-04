"Aiutatemi a restaurare la lancetta Circe"

Circe, dea o maga? Quando, Basilio Ciaffardoni, cozzaro nero e sommozzatore, tirò fuori la lancetta da dove si trovava impantanata da decenni e dove avrebbe terminato la vita non si pose il problema di quale figura scegliere, per la lancetta Circe, se dea o maga, anche se in cuor suo avesse già deciso. Quale figura più attraente infatti di una dea bellissima, e dalla voce incantevole e, se non bastasse, figlia del dio sole? La lancetta è esposta sul lungomare sud nei pressi del villaggio delle piccola pesca. Lì continua ad ammaliare con il suo fascino: sono davvero tanti, italiani e stranieri a fermarsi ad ammirarla e chiederle un selfie dice Ciaffardoni: "La lancetta Circe è un autentico patrimonio della nostra tradizione marinara. Nel ‘900 questo tipo di imbarcazione ha rappresentato un’esperienza economica, umana e culturale di assoluto rilievo, un’opera d’arte dei nostri maestri d’ascia e la testimonianza di un mondo a cui far riferimento per tracciare il sentiero alle future generazioni".

Il restauro di quella barca gioiello è in cima ai pensieri di Ciaffardoni e non nasconde di aver ricevuto delle proposte di acquisto ma vuole delle garanzie per l’utilizzo che dovrebbe essere soprattutto turistico culturale per cui ritiene che la cosa migliore sarebbe il coinvolgimento nel restauro delle istituzioni; "dopo aver traversato l’Adriatico, e partecipato anche alla "barcolana" di Trieste – racconta Ciaffardoni - la barca per decenni, è stata nel porto di Civitanova Marche, ove dopo varie vicissitudini, sembrava avesse compiuto l’ultimo atto della sua vita rimanendo semi affondata. Ma la volontà di strapparla all’oblio e darle nuova vita come testimonianza del mondo antico della pesca verso le nuove generazioni, ha fatto sì che in maniera quasi rocambolesca tornasse in superficie. Accompagnata con amore a Porto San Giorgio ora si trova al "villaggio della piccola pesca", ove fa bella mostra di sé, desta grande interesse e ammirazione nei tantissimi turisti italiani e stranieri". Fatto il restauro a qule funzione sarà adibita cosa sarà adibita? Da questo punto di vista il sommozzatore non ha il minimo dubbio: "Circe sarà a disposizione di tutta la nostra comunità quale patrimonio reale e sentito di tutti. Noi pescatori e uomini di mare – conclude - ci identifichiamo on la storia di questa lancetta che ci trasmette la saggezza dei nostri anziani che non sono più con noi ed ai quali siamo e saremo eternamente grati per averci insegnato l’arte dell vita"

Silvio Sebastiani