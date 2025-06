Aiuti alle vittime di violenza. Fondi solo per metà richieste

Il contributo statale per le donne vittime di violenza nella Regione Marche copre solo la metà del fabbisogno. Dai dati resi disponibili da Inps Marche, nel triennio 2022/2024 sono state 137 le domande non accolte per mancanza di risorse: 49 domande del 2022, 46 domande del 2023 e 42 domande del 2024. Di queste 137 donne, nel 2025 continuavano ad avere i requisiti solo 89 donne. Nel 2025 sono state presentate complessivamente 149 domande, di cui 89 non accolte negli anni precedenti e 60 nuove. Anche nell’anno in corso dunque, i numeri raccontano di una situazione preoccupante e di un aiuto che non basta per tutte: finora risultano accolte 84 domande e poi di nuovo sono terminate le risorse, il che significa che ben 65 domande sono rimaste inevase. Dietro una domanda di aiuto bisogna immaginarsi un mondo, fatto di un inferno domestico dal quale si cerca di scappare. come ben sappiamo, la molla dell’autonomia economica è quella che più delle altre frena le vittime dal liberarsi, anzi viene spesso usata dai loro aguzzini per costringerle a continuare a vivere una vita di soprusi e violenza fisica.

"Non possiamo più attendere: è necessario che la Giunta Regionale stanzi risorse aggiuntive per garantire risposte concrete alle donne marchigiane vittime di violenza. Ogni giorno di ritardo significa lasciare senza supporto chi ha bisogno di aiuto immediato per riconquistare la propria autonomia", dichiarano Eleonora Fontana (Cgil Marche), Selena Soleggiati (Cisl Marche) e Claudia Mazzucchelli (Uil Marche). Un appello ripreso in consiglio regionale da Fabrizio Cesetti, Pd, che spiega come da "oltre due anni il centrodestra impedisce la discussione della mia proposta di legge per l’istituzione del Reddito di Libertà volto a integrare i fondi statali e liberare le donne vittime di violenza dal ricatto della dipendenza economica". "L’allarme lanciato da Cgil, Cisl e Uil circa la mancata integrazione dei fondi statali per aiutare le donne vittime di violenza è una tragica verità, aggiunge Cesetti, Questa non è una semplice mancanza, una delle tante di questo centrodestra regionale che sta facendo arretrare le Marche in ogni campo, bensì una precisa scelta politica che sta tutta in capo alla giunta del presidente Acquaroli. Lo dimostra il fatto che la mia proposta di legge per l’istituzione del Reddito di Libertà, depositata il 23 maggio del 2023 (ovvero oltre due anni fa) deve ancora essere discussa dal consiglio regionale a causa dell’ostruzionismo dei gruppi di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Noi Moderati, i quali continuano senza alcun motivo a rinviarne l’esame". Cesetti si era confrontato con il presidente della IV commissione Nicola Baiocchi, la consigliera Anna Menghi e l’allora consigliere, oggi eurodeputato, Carlo Ciccioli: "Evidentemente la loro parola non conta nulla o comunque non è sufficiente a vincere le resistenze di una giunta regionale che continua a fare spallucce di fronte al dramma di tante donne che, dopo aver subito violenze, continuano a restare ostaggio dei loro aguzzini. La legge che ho depositato, infatti, prevede lo stanziamento da parte della Regione Marche di risorse per integrare i fondi statali volti a sostenere e accompagnare le donne che subiscono violenza e sono prive di un lavoro stabile e retribuito, in un percorso di autonomia che miri anzitutto a liberarle dal ricatto della dipendenza economica. Perché spesso è proprio l’impossibilità di provvedere a sé stesse, e a volte ai loro figli, a non permettere alle donne di abbandonare l’ambiente domestico tossico, continuando a subire soprusi. E quelle che comunque trovano il coraggio di andarsene, il più delle volte sono destinate a finire in povertà".

Angelica Malvatani