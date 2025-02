"Aiuti concreti alle attività commerciali"

Chiusura delle attività commerciali nella provincia di Fermo, in particolare a Porto San Giorgio è un problema di assoluta gravità, significativo di una crisi che investe un settore, su cui principalmente il territorio basa la propria economia. Un problema, secondo il coordinatore provinciale di Base Popolare Marche, Stefano Cencetti, la politica ha ignorato per troppo tempo: "La provincia di Fermo – aggiunge - sta vivendo una vera e propria emergenza economica che colpisce il cuore del suo tessuto sociale. Purtroppo il fenomeno delle chiusure non è solo un riflesso di difficoltà economiche globali, ma anche una dimostrazione tangibile del disinteresse e della inadeguatezza della politica che, finora, ha fatto troppo poco per arginare questo processo che sta mettendo a rischio l’ economia locale".

Quindi, dopo aver rilevato che la crisi non è più una previsione ma una realtà quotidiana, ne indica le seguenti cause principali : l’alto livello di tassazione, la difficoltà di accesso al credito, la concorrenza di megastore e piattaforme online, e una certa lentezza nell’adattarsi alle nuove esigenze dei consumatori. Di seguito le proposte per evitare le chiusure: "creazione di un fondo provinciale per contributi a fondo perduto a piccole e medie imprese in difficoltà economica; agevolazioni fiscali e semplificazione burocratica; valorizzazione del commercio locale attraverso iniziative di marketing territoriale: creazione di spazi per l’innovazione e la digitalizzazione: offrire alle piccole imprese supporto per il miglioramento della loro presenza online e per la digitalizzazione delle proprie attività; collaborazione con le scuole e le università; promuovere percorsi formativi per giovani e studenti sull’imprenditorialità e sull’importanza di mantenere vive le tradizioni economiche locali.

Cencetti così conclude: "La chiusura delle attività commerciali nella nostra provincia è un problema che non possiamo più permetterci di ignorare. Noi di Base Popolare siamo convinti che sia arrivato il momento di agire, con proposte concrete e soluzioni che possano davvero fare la differenza. Non possiamo più permettere che la politica continui a restare in silenzio di fronte a una crisi che sta colpendo tutti, dai piccoli commercianti alle famiglie.. La nostra provincia merita una risposta adeguata, e noi siamo pronti a metterci in gioco per realizzare un futuro migliore per Fermo e per tutta la sua comunità".

Silvio Sebastiani