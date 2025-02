Aiuti per l’affitto. Presentate 230 domande

Spazi di fragilità che hanno bisogno di supporto, di un sostegno che vale per il diritto alla casa. Sono state circa 230 le domande presentate in Comune per partecipare all’avviso pubblico a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche per il pagamento dei canoni di locazione riferiti all’abitazione di residenza. Una misura che viene attuata solo ed esclusivamente con fondi comunali, il cui bando è scaduto lo scorso 31 dicembre.

Il sindaco Paolo Calcinaro spiega che in passato si trattava di fondi che lo Stato sosteneva e che da tempo i comuni supportano con risorse proprie, non senza difficoltà ma con convinzione. "E’ una forma di supporto e di sostegno per situazioni a basso reddito con contributi al pagamento degli affitti onerosi. Un impegno ed un lavoro che attestano l’attenzione per le fasce di popolazione più debole. Grande l’impegno in questo senso dei Servizi Sociali, del Dirigente del Settore Politiche Sociali Giovanni Della Casa, di Laura Galeffi e Letizia Alessandroni dello stesso settore, della Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Federica Paoloni", ha detto Mirco Giampieri, assessore alle Politiche Sociali.

Fra i requisiti soggettivi del bando era previsto, oltre ovviamente alla residenza anagrafica nel Comune di Fermo, la non titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, che il reddito attestato da valore Isee fosse di importo non superiore di importo non superiore a 7 mila euro, importo analogo all’assegno sociale anno 2024 e fra i requisiti oggettivi per accedere al beneficio il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, non poteva essere superiore a 500 euro e la titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge, in un fabbricato di civile abitazione.