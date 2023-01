"Aiutiamo 200 famiglie in difficoltà"

Nel periodo post pandemico uno dei temi emergenziali che le amministrazioni si sono trovate a dover affronatre è stato quello dei servizi sociali. Lo ha sottolineato con forza anche to l’assessore Loretta Morelli in occasione della conferenza stampa tenuta dalla Giunta comunale di Monte Urano nei giorni scorsi. "Come amministrazione – ha spiegato Morelli – siamo stati molto compatti nell’intervenire su famiglie, categorie fragili e giovani, per questo ringrazio i colleghi che non si sono mai tirati indietro facendo scelte di bilancio ben precise".

La disabilità è la sfera che ha subito il maggior aumento di richieste di interventi e attenzione. "Sulla disabilità – ha aggiunto – sono aumentate le richieste in termini di integrazione scolastica e territoriale, la gestione dei centri diurni e tutto questo incide per 250mila euro con un aumento nell’ultimo anno di 50mila euro rispetto al precedente. Forse sono scelte meno mediatiche, ma che ci hanno permesso di crescere in termini di servizi sociali, basta pensare che aiutiamo circa 200 famiglie in difficoltà anche nel pagamento degli affitti".

Numeri in aumento quelli delle famiglie in difficoltà, ma l’attenzione anche verso i giovani non è affatto venuta meno, nonostante sia effettivamente una minoranza: "Sono il futuro e dunque assolutamente importanti per quanto ci riguarda. Siamo uno dei pochi comuni della zona che ha proposto i centri ricreativi estivi sempre comunale senza appalti esterni. Un impegno di 40mila euro ma una scelta ben precisa che alla fine ci impegna ben più delle luminarie o della stagione teatrale. Altro capitolo importante è quello dell’asilo nido comunale che copriamo con 200mila euro per il 60% del costo totale e sostenere questo non è semplice. Nonostante il trend delle nascite in calo, ci sono nuove esigenze familiari che hanno fatto aumentare le richieste. I trenta posti disponibili sono tutti occupati e c’è una lista di attesa che cresce stabilmete: questo dimostra che il servizio va assolutamente mantenuto pubblico".

Roberto Cruciani