Aiuto ai genitori lavoratori. Ecco il nuovo asilo nido

È stata una bella domenica quella vissuta dall’intera comunità di Rapagnano che ha visto il taglio del nastro all’asilo nido Arcobaleno, completamente rinnovato grazie ai fondi del Pnrr e pronto di nuovo ad accogliere i piccoli cittadini del futuro. Un taglio del nastro che ha visto protagonista la prima cittadina Elisabetta Ceroni insieme al commissario commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli, all’assessore regionale Goffredo Brandoni, al consigliere regionale Andrea Putzu e al coordinatore dell’ambito XIX Alessandro Ranieri. Presenti tantissimi bambini, due dei quali impegnati anche al momento del taglio del nastro, per una struttura decisamente molto attesa e con l’asilo nido Arcobaleno che immediatamente ha preso a funzionare e ad accogliere i piccoli rapagnanese. Ogni elemento, gli spazi, gli angoli, i colori e gli arredi sono stati il frutto di lavoro, progettazione, confronto. Pensati per creare un nido dove il bambino possa avere tutto a sua misura, esprimendosi nell’angolo di attività specifico e dove possa sentirsi libero di muoversi. In aggiunta agli spazi interni la disponibilità importante di un ampio giardino in cui passare molto tempo con i piccoli ospiti, a pieno contatto con la natura e le stagioni.

r.c.