Al campo sportivo . Postacchini c’è ‘Capodarcolandia’

La contrada Capodarco festeggia. Domani presso il campo sportivo ‘Postacchini’ dalle 16 in poi, ‘Capodarcolandia’, un pomeriggio per tutti i gusti. "Finisce la scuola, arriva l’estate, cresce l’attesa per il Palio dell’Assunta e la voglia di fare festa- ha spiegato il Priore Stefano Postacchini- per l’occasione un luogo caro ai contradaioli biancorossi nonché cittadini fermani, si trasformerà in un grande parco divertimenti per grandi e piccini: mini tornei di calcio in collaborazione con il settore giovanile ‘Capodarco Calcio’; giochi e dimostrazioni del gruppo tamburini, sbandieratori, arcieri e tiro alla fune. E ancora gonfiabili e Crazy Jump; a cura di St Eventi: mascotte, spettacoli, animazione per bambini, cantastorie, truccabimbi, baby dance, laser game e molto altro. Non mancheranno stand gastronomici e musica con Paolo Balestrieri di Radio FM". g.c.