E’ sempre più ricca la programmazione del Centro Giovanile Casette messa a punto dalla Cooperativa Era Futura che continua a sfornare progetti destinati ad attirare l’attenzione e l’interesse degli adolescenti della zona. Tanti i nuovi corsi che stanno prendendo il via in questi giorni. Tutti i lunedì (ore 17,30) c’è il corso di teatro e avviamento all’espressione organizzato in collaborazione con Lagrù Ragazzi e Oberdan Cesanelli, e c’è anche il laboratorio (da 11 anni in su) ‘Ricicla e arreda. Dipingi, decora e trasforma vecchi oggetti’. Tutti i martedì (sempre dalle 17,30), laboratorio di manualità sul Bijoux creativo; i mercoledì sono dedicati al laboratorio di scrittura creativa con Giulia Ciarapica, per scrivere insieme il libro del Centro Giovanile. I pomeriggi del giovedì sono invece dedicati al laboratorio di pittura creativa ‘Il grande gioco delle macchie’, ma anche al corso di chitarra, mentre il venerdì, il corso è riservato alla batteria oltre che al Neard Lair, giochi di ruolo e da tavolo. Sono tutti laboratori per ragazzi under 18, la cui fruizione è gratuita, che si aggiungo alle consuete attività di sostegno compiti, oltre che ad altre iniziative che mirano, come sempre, a creare aggregazione e a far divertire in maniera sana e responsabile i ragazzi che frequentano le stanze del palazzo di Piazza Mazzini, a Casette d’Ete.