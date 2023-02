Il gruppo di lavoro sul revisionismo storiografico in rete e sulle false notizie a tema storico Nicoletta Bourbaki, presenta: ’La morte, la fanciulla e l’orco rosso’ (Edizione Alegre 2022) alle 21,30 di domani nel centro sociale autogestito Officina Trenino 211, viale della Vittoria 211: "Questo libro – spiegano dal centro sociale – affronta il tema dei crimini partigiani, o meglio, delle narrazioni su presunti ’crimini partigiani’ il cui scopo è denigrare la lotta al nazifascismo. Lo fa concentrandosi sul ’caso’ Giuseppina Ghersi, dolescente uccisa a Savona nell’aprile 1945. Per decenni trascurata dagli stessi neofascisti, nel nuovo secolo la morte di Giuseppina è diventata un leitmotiv della destra ligure, col tempo arricchendosi di dettagli sempre più macabri. La storia era ormai splatter quando nel 2017 i media nazionali l’hanno ripresa e diffusa senza alcuna verifica". Nicoletta Bourbaki è un gruppo di lavoro sul revisionismo storiografico in rete e sulle false notizie a tema storico, nato nel 2012. Ne fanno parte storici, ricercatori di varie discipline, scrittori, attivisti e semplici appassionati di storia. Il nome allude al collettivo di matematici noto con lo pseudonimo collettivo Nicolas Bourbaki attivo in Francia dagli anni Trenta agli anni Ottanta del ventesimo secolo.