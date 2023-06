Al ’Ciak Film Festival’ trionfo per Del Rosso

Un altro trionfo per Manuscia Del Rosso al ’Ciak Film Festival’ di Roma, l’elpidiense aveva vinto lo scorso anno due premi come attrice e quest’anno si è riconfermata anche nell’ambito della scrittura grazie al suo libro "Manu in 100 pagine", premiato nella categoria "Miglior Autobiografia". Uscito e presentato lo scorso dicembre, il racconto autobiografico ha riscosso un buon successo da parte della critica, ottenendo la nomination nel festival capitolino ed infine il primo posto. "Sono orgogliosa di questo successo – ha dichiarato - non mi aspettavo tutto questo ed invece è realmente accaduto. Il fatto che il libro sia piaciuto così tanto mi spinge a voler continuare anche con altri progetti futuri magari con registi e produttori". Immancabili i ringraziamenti ai direttori artistici Stefano Madonna e Alfonso Maria Chiarenza, che le hanno dato questa grande opportunità, ed un pensiero alla città di Porto Sant’Elpidio.