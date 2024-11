Al Cicconi c’è ’Mettici la mano’: in scena Milo, Falivene e Mirra Sommario: Antonio Milo e Adriano Falivene protagonisti a Sant’Elpidio a Mare in "Mettici la mano", spettacolo teatrale ambientato a Napoli nel '43, diretto da Alessandro D’Alatri. Un rifugio improvvisato svela segreti in un intenso dialogo tra i personaggi.