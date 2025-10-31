Al cimitero trasporto per gli anziani

Agevolare il più possibile gli spostamenti all’interno dei civici cimiteri per persone anziane o che hanno difficoltà nella deambulazione: è con questo obiettivo che, in occasione delle ricorrenze di Ognissanti e dei Defunti, a Porto Sant’Elpidio e a Sant’Elpidio a Mare le amministrazioni hanno pensato di mettere a disposizione dei cittadini che si recheranno ai camposanti, un servizio, del tutto gratuito, di trasporto dedicato. A Porto Sant’Elpidio il servizio sarà operativo, gestito da personale del cimitero) dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 16 (il cimitero chiude alle 17,30) e permetterà a chi ha più difficoltà negli spostamenti, di essere accompagnato direttamente alla tomba dei propri cari. "Un sentito ringraziamento alla Marche Services – afferma il vicesindaco Andrea Balestrieri - che gestisce il nostro cimitero, per averci illustrato questa importante iniziativa che ho accolto subito con grande convinzione. In giorni così significativi come quelli del 1 e 2 novembre, dedicati alla memoria e agli affetti più profondi, ritengo doveroso offrire un supporto concreto alle persone più fragili della nostra comunità. E’ un segnale di attenzione che permette a tutti di vivere un momento di raccoglimento e di vicinanza ai propri cari". Un’iniziativa identica è stata assunta anche dal sindaco Gionata Calcinari: "L’1 e 2 novembre sarà disponibile il servizio gratuito di trasporto all’interno del civico cimitero per soggetti con difficoltà motorie. Il trasporto prevede il tragitto dai parcheggi ai diversi cancelli del civico cimitero. Il punto principale di raccolta è installato presso piazzale ‘Piergallini’ dove si potranno acquisire tutte le informazioni necessarie per poterne usufruire. Un servizio utilissimo".