Al cineteatro Manzoni c’è lo spettacolo ‘Fluido Marchigiano’

Il cineteatro Manzoni di Montegiorgio torna ad ospitare una commedia brillante, per una serata di allegria tutta in chiave marchigiana. L’appuntamento è fissato per domenica alle 17,15 con lo spettacolo ‘Fluido Marchigiano’ scritto da Mirko Eleonori e interpretato dalla Compagnia filodrammatica Sangiustese, con Alfredo Granatelli, Claudia Romagnoli, Valentina Illuminati, Roberto Romitelli, Kevin Strappa, Nicola Girotti, Federica Mazzocconi, Luigia Filomeni e lo stesso Mirko Eleonori.

Una divertente commedia dove il parroco di un piccolo borgo, si trova suo malgrado, a dover gestire la società che evolve affrontando il delicato problema della diversità di genere all’interno della sua comunità. Un questo compito sarà supportato da una perpetua molto energica e pratica nella gestione della vita quotidiana. Oltre alle riflessioni sul politicamente corretto, si innescano meccanismi tipici dei piccoli borghi, dove tutti parlano di tutto e dove è farla da padrona è solo una serata e divertente parodia che affronto il dilemma con assoluta leggerezza.

Per info e prenotazioni 333-4976110.