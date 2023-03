Al classico Annibal Caro si celebra Bemporad

Si aprono domani a Fermo, al liceo classico Annibal Caro, le celebrazioni della nascita e del decennale della morte di Giovanna Bemporad, autrice e traduttrice di grande caratura letteraria. Il primo evento di un calendario che vedrà coinvolte le città di Fermo, Martina Franca, Milano e Roma, è in programma per domani, gli studenti delle classi quinte del liceo classico e del liceo delle scienze Umane, saranno in mattinata presso l’auditorium S. Filippo Neri dove il professor Alfredo Luzi, ordinario di Letteratura Italiana Contemporanea nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata, terrà una lezione dal titolo ‘Da Omero a Pasolini. La poesia di Giovanna Bemporad tra classicità e modernità’. Amica di Pasolini, di Sbarbaro, di Ungaretti che è stato suo testimone per il matrimonio con il senatore e ministro Dc Giulio Orlando, Giovanna Bemporad, di origine ebrea, scampò alla fucilazione dei nazisti che si fermarono di fronte ai versi di Holdrlin che lei declamò in tedesco, in una sorta di supplica laica in difesa della poesia e, attraverso questa, della sua vita.