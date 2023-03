Al Comunale il primo festival del canto

Inizierà con il canto dell’inno nazionale Il primo festival canoro “San Giorgio in...Canto” in programma alle ore 21 di sabato 11 marzo nel teatro comunale. L’ assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, lo definisce un super evento: "Il primo del genere che viene proposto a Porto San Giorgio e che sta suscitando grande interesse soprattutto tra i giovani". A sfidarsi saranno 18 concorrenti su un totale di 32 iscritti. Sono di età compresa tra i 10 anni e gli over 60. Lanciotti si dice orgogliosa di aver organizzato il Festival e si augura che sia il primo di una lunga serie, quindi che venga riproposto negli anni a venire, inserendolo nel cartellone delle manifestazioni. La giuria, che valuterà le esibizioni, è composta da: Cinzia Dominguez, Alessia Ripani, Silvia Morresi e Arianna Rossetti, quest’ultima è anche l’ospite d’onore dell’evento e canterà a metà serata. Presidente della giuria Valerio Marcantoni di “Musical Insieme”, il quale si dice certo che il Festival sarà di grande grande successo. Spiega che la selezione dei partecipanti è stata molto severa e la scelta effettuata ha tenuto conto di due elementi principali: la bravura e l’interpretazione. I generi proposti dai concorrenti, provenienti per la maggior parte da Marche, Umbria e Lazio, variano dalla musica classica al pop e si rifanno a cover di artisti che hanno segnato la propria epoca, come Mina e Whitney Houston. Previsti premi per i primi tre classificati, più il premio della critica e quello della giuria. Presentatrice Maria Teresa Scriboni referente Confcommercio. La manifestazione, ad ingresso gratuito, vede la compartecipazione dell’associazione “Liberi nel vento”.

"Evento per far nascere qualcosa di bello a Porto San Giorgio – la chiosa del sindaco Valerio Vesprini – I settori coinvolti sono molteplici: sociale, culturale, economico, turistico".