Al Comunale ’Il teatro degli animali’

Martedì alle 21 e 15, il teatro comunale ospiterà uno spettacolo, per tutte le età, grandi e piccoli: "Il Carnevale degli animal" "Il carnevale degli animali" è stato composto nel 1886 per essere suonato in occasione di una festa di carnevale tra amici musicisti. Venne dunque eseguito privatamente, Composizione per piccola orchestra, è divisa in brevissimi brani dedicati ognuno ad un animale, di cui l’autore aint-Saens riesce a mettere in musica il verso o la caratteristica principale. L’idea di trascrivere il brano per pianoforte e di renderlo protagonista di uno spettacolo dedicato in particolare alle famiglie, ai bimbi ed ai ragazzi, è nata da un’idea del M° Davide Martelli, durante il lockdown, periodo in cui ha realizzato delle video-lezioni sul Carnevale degli Animali per i suoi alunni con la didattica a distanza. Volendo affiancare alla musica una parte recitata, ha subito pensato di affidare la scrittura e la realizzazione al brillante attore-autore Luca Vagnoni, Ne è nato uno spettacolo buffo, coinvolgente e originale concerto con recitazione, in cui i due artisti hanno cercato di attualizzare una composizione di 130 anni fa, adattandola ai giorni nostri, loro in scena ensemble di bravissimi musicisti: Marco Bruni (Flauto e ottavino), Serena Zeppilli (Clarinetto) e Galileo Di Ilio (violoncello). Info 347 7739996 - 327 7978046. Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Teatrale "Rattattù".