Al Comunale lo spettacolo di Camilli

Per la stagione di prosa 2022-2023 organizzata dal Comune in collaborazione con l’Amat alle ore 21,15 di martedì prossimo 17 gennaio sarà messo in scena nel teatro comunale “L’amico di tutti”, spettacolo di Paolo Camilli: "Cosa succederebbe se un giorno l’amico immaginario della nostra infanzia,quello a cui affidavamo la parte più vera e segreta di noi, venisse a cercarci e a vedere come siamo diventati?". Il punto di domanda è dello stesso Camiklli il quale fa presente che da esso prende spunto “L’amico di tutti”: "Monologo a più voci – spiega – in cui trovano spazio personaggi reali e immaginari, simbolici ed estremi, tutti animati da una comicità surreale e satirica. L’amico di tutti affronta temi come la polemica sul gender, l’intolleranza, la discriminazione sessuale, il razzismo; ma lo fa con una chiave brillante e graffiante. È un sogno lucido che ha a che fare con il nostro destino individuale e collettivo; una catarsi ironica; un’esilarante “chiamata alle armi”. Attore, comico e content-creator, Paolo Camilli, marchigiano d’origine, ha studiato e lavorato, fra gli altri, con Luigi Musati, Luca Ronconi e Giancarlo Sepe, alternando alla prosa l’improvvisazione teatrale. Ha debuttato in TV su Rai3 nel 2018 in “La TV delle ragazze”. Nel 2019, sempre su Rai3, è nel cast di “Stati Generali”, con Neri Marcorè. Nelle stagioni 2020 e 2021 lo troviamo in “C’è tempo per” su Rai Uno e su Comedy Central in “Il Salotto con Michela Giraud” e su Sky come coprotagonista nelle serie “Ritoccàti” e “Ritoccàti 2”. Biglietto di ingresso 20 euro, ridotto 15. Info e prenotazioni : Proscenio Teatro 3924450125 [email protected]