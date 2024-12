Al Comune accordati 350mila euro di fondi per la svolta digitale

Arrivano circa 350mila euro di fondi Pnrr per finanziare 6 progetti legati alla digitalizzazione del Comune, a partire dai servizi di cui potranno disporre, da remoto, i cittadini attraverso lo Spid, la carta elettronica digitale o la firma digitale. Una sorta di rivoluzione nel modus operandi nei confronti degli utenti che avranno modo di rivolgersi all’ente, senza doversi muovere da casa.

"Tutti i progetti sono stati ritenuti degni di finanziamento con conseguente liquidazione delle somme necessarie – specifica il sindaco Endrio Ubaldi, ringraziando il vice segretario Samuele Piergentili che ha seguito le diverse progettazioni – e risultiamo essere stati ammessi anche a un ulteriore progetto Pnrr inerente l’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale". Sono risorse legate a progetti relativi a Servizi e Cittadinanza Digitale: esperienza del cittadino nei servizi pubblici (finanziato per oltre 155mila euro); abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali (finanziato per 122mila euro); adozione Pago Pa (per 4.300 euro); estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – Spid Cie (per 14mila euro); piattaforma Notifiche Digitali ( dal valore di 32.600 euro); piattaforma digitale nazionale dati (finanziato con 20.350 euro). L’utilizzo di queste risorse ha permesso anche al Comune di rinnovare il proprio sito istituzionale "migliorandone la grafica, l’utilizzo da parte del cittadino con lo Sportello Telematico Polifunzionale ovvero l’accesso da remoto senza necessità di presentarsi presso gli sportelli comunali – spiega Ubaldi –, dei servizi offerti dall’ente mediante invio di richieste riguardanti tutti gli uffici comunali. Ma abbiamo anche attivato le funzionalità collegate alle ‘notifiche digitali’ per cui l’Ente, oltre alle consuete modalità di notifica, potrà utilizzare canali digitali a mezzo pec, appIo".

