Al Conservatorio la musica come terapia

La musica come strumento di comunicazione universale, come terapia e metodo per l’insegnamento. Se ne parla venerdì dalle 14 all’Auditorium Billè del Conservatorio Pergolesi di Fermo, nel corso del seminario Tecniche musicoterapiche per la didattica della musica’, per studiare in maniera articolata in particolare il legame tra disabilità e musica. Riconoscendo l’importanza fondamentale della musica come veicolo di espressione e apprendimento per tutti, indipendentemente dalle abilità, il seminario è rivolto ai docenti in servizio e in formazione. L’approfondimento curato da Luca Bertazzoni, proseguirà anche nei successivi venerdì con la docente Francesca Nobili che farà conoscere meglio il legame e i benefici che la musica può apportare nella didattica dell’inclusione.