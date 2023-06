Al festival ‘I teatri del mondo’ c’è il fumettista Zerocalcare

Anche Zerocalcare, fumettista e illustratore tra i più noti e acclamati del momento, entra nel novero degli artisti che hanno dato un loro contributo artistico al festival ‘I teatri del mondo’, realizzando l’immagine della prossima edizione che sarà presentata il 22 luglio, ultimo giorno dell’ormai imminente 34esimo festival (inizia il 15 luglio). Dal 1995 in poi, sono sempre stati scelti grandi nomi della cultura italiana per il manifesto, creando così una esclusiva ‘pinacoteca del Festival’. Un bel colpo per ‘I Teatri del Mondo’, evento organizzato da Lagrù Ragazzi in collaborazione con il Comune. La notizia è arrivata nel giorno del lancio su Netflix della nuova serie animata del fumettista romano ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’. A fare da tramite col noto fumettista, è stato Maicol&Mirco, fumettista e disegnatore sambenedettese (suo il manifesto 2022) che gli ha raccontato il significato e l’importanza di uno dei festival di teatro per ragazzi più longevi d’Italia. Per l’edizione di quest’anno, l’autrice è Camilla Falsini.