Al Festival MountEcho il live in esclusiva nazionale

"Ritorna la rassegna di ascolto e investigazione dei linguaggi artistici MountEcho". Ne dà l’annuncio con soddisfazione il direttore artistico di MountEcho, Alessandro Luzi, intervenendo per presentare l’evento musicale di caratura internazionale in programma alle ore 21 di domenica 16 febbraio nel teatro comunale di Porto San Giorgio. Il progetto è dell’artista Shara Nova, che dal 2006 incide con il nome d’arte My Brightest Diamond. La cantante americana presenterà il suo nuovo album in esclusiva nazionale.

Interviene l’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, per spiegare che: "si tratta di un evento imperdibile per gli amanti della musica d’autore e della sperimentazione sonora, che celebra la potenza espressiva della voce e della composizione come strumenti di cambiamento e ispirazione. Il nostro teatro si prepara quindi ad accogliere un evento straordinario, un’esperienza unica per il panorama musicale italiano".

Aprirà la rassegna My Brightest Diamond, artista dalla voce magnetica e dall’intensa carica espressiva, che porta in scena il suo nuovo album Fight the Real Terror, un’opera che intreccia coraggio, vulnerabilità e trasformazione.

Segue la sottolineatura del direttore artistico: "La serata rappresenta molto più di un concerto: è un invito alla riflessione e all’azione attraverso il potere della musica, in una fusione di generi e sonorità che non mancheranno di emozionare il pubblico. A impreziosire l’evento, l’esibizione di AM Higgins, artista dal suono onirico e poetico".

L’assessore Lanciotti aggiunge: "Un evento di altissimo livello, frutto della collaborazione con realtà artistiche internazionali, che conferma Porto San Giorgio come un luogo di incontro e celebrazione della cultura musicale contemporanea. Porto San Giorgio si conferma una città capace di coniugare tradizione e innovazione, un crocevia culturale che punta a coinvolgere non solo il pubblico locale, ma anche visitatori da tutta Italia. Invitiamo tutti a partecipare a questa serata unica, che testimonia come la cultura possa essere il cuore pulsante di una comunità viva e consapevole".

Shara Nova, ha saputo plasmare un universo sonoro in continua evoluzione, attraversando generi e sperimentazioni con una cifra stilistica inconfondibile. Info: 3663574080.

Silvio Sebastiani