Al Girfalco il simbolo di pace: "Un nuovo cedro del Libano"

Quando un albero muore è sempre un lutto collettivo, è un respiro che si spegne. Quando è morto l’antico cedro del Libano al Girfalco c’è stato un dispiacere unanime, era come se fosse venuto a mancare un vecchio amico. Per questo domenica prossima sarà una giornata di festa, per la ripiantumazione di un nuovo albero, su iniziativa dell’Unipop che ha trovato la collaborazione dell’associazione libanese Martire Ten. Col. Sobhi Akoury che donerà il cedro. Tornerà dunque un nuovo cedro del Libano, alle 11 al al parco del Girfalco ci saranno le autorità e il coro dei ragazzi orfani libanesi, accompagnati da giovani musicisti di Forlì che si esibiranno.

L’Associazione "Martire Ten. Col. Sobhi Akoury" è nata in Libano nel 2007 in memoria dell’ufficiale dell’esercito libanese caduto durante una missione contro il terrorismo. La moglie Lea, Presidente dell’Associazione, rimasta sola con quattro figli piccoli, ha scelto di trasformare il suo dolore in un impegno concreto di solidarietà e speranza verso le migliaia di famiglie dei soldati caduti, offrendo ai loro bambini orfani del papà opportunità di educazione, scolarizzazione, crescita e momenti di gioia, per restituire loro fiducia e prospettive per il futuro.

Per dare la possibilità ai ragazzi orfani di superare il dolore della perdita, è stato creato un coro, che negli anni si è esibito in numerose località italiane ed europee. Nel dicembre 2024 il coro ha avuto l’onore di essere ricevuto in udienza privata dal compianto Papa Francesco, che ha voluto benedire i giovani e incoraggiare il loro impegno. Il prossimo appuntamento, nel 2026, vedrà il coro esibirsi in Australia, a Melbourne e Sydney, insieme all’Orchestra Giovanile italiana "InArte" di Forlì.

Accanto al progetto musicale, l’associazione ha dato vita in Libano a un atelier artigianale per le vedove, fondando il marchio "Legame". Questo percorso ha permesso a molte donne di acquisire nuove competenze e avviare la produzione di borse artigianali realizzate a mano, restituendo loro fiducia, dignità e autonomia economica.

"Tutto il percorso dell’associazione è sempre ispirato dal desiderio di creare ponti di dialogo e conoscenza, le sole "armi" davvero efficaci per superare le divisioni nel rispetto e nella comprensione reciproca, spiega Ettore Fedeli di Unipop, con noi è nato un profondo legame di amicizia e condivisione, per questo è stata proposta alla Città di Fermo l’iniziativa "Radici di memoria, germogli di speranza". Il Cedro del Libano, simbolo del loro Paese e della loro bandiera, viene donato dall’Associazione "Martire Ten. Col. Sobhi Akoury" alla città di Fermo proprio per il suo alto valore simbolico.