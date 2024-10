Al lavoro per la bretella sulla statale: "Opera strategica e fondamentale"

Ferma restando la soddisfazione di Regione, province di Fermo e Macerata, e dei tre Comuni interessati per l’esito della Conferenza di servizi preliminare per la realizzazione della bretella tra la ss77 (all’altezza dell’uscita dell’A14 di Civitanova Marche) e la ss16 a Porto Sant’Elpidio, l’ex sindaco di Sant’Elpidio a Mare (territorio attraversato dal tracciato, a Bivio Cascinare), Alessio Pignotti, ha accolto la notizia con soddisfazione avendo seguito la pratica e le problematiche annesse. "Vorrò vedere gli atti ma pare proprio che siano state recepite le indicazioni che avevo fornito alla Regione per evitare che Bivio Cascinare fosse pesantemente inflazionata dalla mole di traffico che vi si sarebbe riversata. Un ‘grazie’ alla Regione ci sta. Nella riunione di dicembre con i tecnici della Regione, avevo chiesto queste modifiche e se si poteva spostare più a valle possibile il cavalcavia che, altrimenti, era troppo vicino alle case. Informalmente mi avevano detto che queste istanze potevano essere recepite".

E’ tempo di togliersi qualche sassolino, verso amministratori regionali che lo avevano additato come ‘guastafeste’ "come se non volessi l’opera. In realtà, stavo tutelando i residenti anche per non mettere in cattiva luce la Regione che, magari, non si rendeva conto del territorio in cui insisteva il progetto. Inoltre, ci fosse stata ancora l’amministrazione, forse, ora ci sarebbe stato modo di confrontarsi con i residenti". Ci sono 30 giorni per le osservazioni per firmare, entro 60 giorni, l’accordo di programma per una infrastruttura che va nella direzione della ‘città unica’, del costo di 48milioni di euro. "Questa bretella – commenta il presidente della Regione, Francesco Acquaroli – è un’opera strategica e fondamentale per un collegamento alternativo tra la Val di Chienti e la ss16 verso il sud delle Marche. Un’infrastruttura che cambierà le sorti di un territorio in forte sviluppo, decongestionando l’intersezione stradale nel centro di Civitanova, agevolando il traffico verso nord (in entrata in A14, verso l’ospedale e la zona commerciale) e verso fermano, ascolano e il lungomare". "Il casello dell’A14 di Civitanova – aggiunge l’assessore Francesco Baldelli – è il più utilizzato delle Marche e la situazione di traffico si acuisce in estate: con questa infrastruttura si potrà decongestionare il traffico, migliorare la percorribilità e ridurre i livelli di inquinamento".

"Una buona notizia per la nostra Provincia – dice il presidente Michele Ortenzi su un’opera attesa da anni –. Due province e tre comuni sono coinvolti in un progetto che ridurrà il gap in termini di infrastrutture viarie che il fermano ha sempre lamentato e subito". "Ci sono infrastrutture – afferma il sindaco di Porto Sant’Elpidio, Massimiliano Ciarpella – che possono cambiare volto a un territorio e questa bretella ne sarà un esempio. L’impatto positivo interesserà la mia città, alleggerendo il traffico sulla SS16, migliorando la viabilità, la qualità della vita e con opportunità di crescita economica e turistica". Sulla stessa linea il sub commissario del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Cinzia Picucci: "La bretella è una leva di sviluppo di potenziali insediamenti produttivi".

Marisa Colibazzi