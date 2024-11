Al lavoro per le nuove scogliere

Fanno meno paura, adesso, la mareggiate nei tratti di costa difesi dalle scogliere emerse e, visti gli effetti positivi che hanno avuto in termini di salvaguardia del litorale e di contrasto al fenomeno erosivo, la recente ripresa dei lavori di posa in opera di massi per realizzare altre scogliere è stata accolta con piacere da operatori e cittadini. "Abbiamo già potuto apprezzare, con la parte già realizzata, quanto questo intervento abbia riqualificato e migliorato il nostro litorale", conferma il sindaco Massimiliano Ciarpella. "Ad oggi siamo a 19 setti sui 28 previsti in questo stralcio progettuale". All’inizio del mese sono inoltre ripresi i lavori in mare con le chiatte che hanno ricominciato a fare la spola da e verso il deposito di massi, i cui lavori di abbancamento erano già ripartiti a settembre.

Nel contempo, sta proseguendo la realizzazione delle due vasche di prima pioggia, anch’esse previste nel progetto e dislocate nei pressi dell’ex Serafini al centro città e sul finire del lungomare sud. Mentre i lavori vanno avanti, proseguono gli sforzi per intercettare anche nuovi finanziamenti e, laddove possibile, destinare ulteriori risorse a questa operazione così importante.

"Va in questa direzione, ad esempio, lo stanziamento di 850mila euro, 600mila della Regione e 250mila di compartecipazione del Comune, con cui sarà realizzata una ulteriore porzione di scogliera. Si tratta di fondi inizialmente previsti per il ripascimento (in questo caso dei tratti di costa ancora ‘scoperti’ dalle scogliere, ndr. ) ma – chiarisce il sindaco Ciarpella – ci è stato consentito di convertirli e proseguire con l’intervento a mare".

I due studi preliminari approvati nei mesi scorsi e la prosecuzione delle scogliere prevista nel piano triennale delle opere pubbliche, sono passaggi che serviranno a inserire l’intervento nella piattaforma chiamata ’Rendis’ (Repertorio nazionale Interventi per la Difesa del Suolo) "per ottenere un doppio finanziamento, da 3,6 milioni e poi da 6,5 milioni di euro, con cui potremo realizzare altri 13 settimane" precisa Ciarpella, che confida anche nella possibilità di utilizzare probabili ulteriori ribassi d’asta in sede di gara, per mettere da parte altre risorse da destinare a un ulteriore prolungamento delle opere di difesa della costa. "In questo modo, l’azione sarebbe importante: così facendo potremmo mettere in protezione il litorale fino ad oltre la pineta". Nelle annualità successive, sarà tempo del terzo e ultimo stralcio per coprire la restante parte della costa, che arriva perciò fino al nord della città.

Marisa Colibazzi