"Al lavoro per una città accessibile"

La discussione sulla mozione (approvata all’unanimità) che impegna l’amministrazione ad ottenere la Bandiera Lilla, legata al turismo di persone con disabilità, presentata dai consiglieri di minoranza, Bruno Maccarone (Fi), Gianvittorio Battilà e Pierpaolo Lattanzi (Laboratorio Civico), è stata occasione per un ragionamento a tutto tondo sul tema dell’accessibilità della città. Inevitabile il richiamo della maggioranza a quanto sta cominciando a fare per dotarsi del Peba, Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui il Comune è attualmente sguarnito. Una iniziativa che va nella stessa direzione di quanto auspicato nella mozione. "La Bandiera Lilla (per ottenere la quale occorrono poche migliaia di euro, ndr) punta a migliorare la qualità della vita e favorire il turismo di persone con disabilità, premia e supporta quei Comuni che prestano una particolare attenzione a questo target turistico" ha detto Maccarone presentando la mozione (come aveva già fatto insieme a vari esponenti di Fi, la consigliera regionale, Jessica Marcozzi, il coordinatore locale, Andrea Falzetta, e Giuseppe Villa). "Sono evidenti i benefici della Bandiera Lilla in termini di senso civico, di attenzione alla disabilità, di visibilità per la città su specifiche pagine web, di ricadute per il comparto turistico e commerciale e, soprattutto nell’urbanistica, dovendo rendere accessibili i luoghi, abbattendo le barriere architettoniche" aggiunge Maccarone secondo cui va preso atto che "la disabilità è una condizione di vita, per cui chi è preposto alla rimozione di ogni ostacolo, deve amministrare pensando a organizzare la vita di una comunità nel suo complesso".

Affermazioni che hanno fatto il paio con la dichiarata intenzione degli amministratori di cominciare a lavorare, contando sugli 8mila euro assegnati all’uopo dalla Regione sommati a 16mila euro di risorse proprie, uno studio urbanistico con cui "andiamo a colmare una lacuna del nostro Comune, ancora è sprovvisto del Peba. Una operazione di non facile e immediata attuazione visto che servirà intervenire in più punti del territorio ma i primi step serviranno a individuare le priorità delle azioni da mettere in campo nel breve, medio e lungo termine. Al pari di quanto auspicato dai presentatori della mozione, anche gli amministratori intendono coinvolgere le associazioni attive nel settore della disabilità, i quartieri.

Marisa Colibazzi